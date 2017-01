Galicia fomenta la educación STEM

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0 Email 0

Cuando se publicó el informe PISA y se detectó un estancamiento (en la parte alta, con 512 puntos) en Ciencias, el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, anunció que iban a potenciar la formación de profesores en STEM para que fuesen capaces de transmitir mejor los conocimientos a su alumnado. Y cada vez es más frecuente que los docentes unifiquen las asignaturas STEM para darlas de forma conjunta. Estas son algunas de las claves para saber más sobre este nuevo término:

¿Qué significan estas siglas?

STEM responde a las iniciales de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas en inglés (science, technology, engineering, mathematics). En castellano el CSIC propone las siglas CTIM (ciencias, tecnologías, ingenierías y matemáticas). Aunque oficialmente en este listado no se incluye Medicina y similares, al hablar en general sí se puede añadir esta y también otras materias, como química, informática, dibujo técnico, tecnología de la información, ciencias de la Tierra, física o astronomía.

¿Por qué se ven las materias como un todo?

Cualquier profesor de estas asignaturas sabe que la separación entre las materias es artificial y cualquier alumno, que si se le dan bien las Matemáticas también suele ser bueno en Física, eso que se resume en «ser de ciencias». Las investigaciones descubrieron que enseñar las materias STEM como un todo resulta más sencillo y comprensible, es más natural y se avanza más rápido. La práctica así lo indica, y por ejemplo para construir un robot se usan la mayoría de las materias.

¿Qué gobiernos fomentan el conocimiento STEM?

En el 2009 Barack Obama anunció una ofensiva presupuestaria para STEM (para formar alumnos, pero también para los profesores) y se creó un departamento dentro de Educación para este asunto, en el que participan las principales empresas tecnológico-científicas. Lo mismo ocurre en Gran Bretaña, pero el salto más importante lo ha dado China. Estados Unidos tiene sobre un 18 % de titulados en estas materias y Alemania, un 28 %, mientras que en China se pasaba del 31 %. En España, el 13 % de los titulados lo son en STEM. Hay que tener en cuenta que no se trata solo de títulos universitarios.

¿Tendrán más demanda en el futuro?

Las proyecciones impresionan. Algunas indican que en el 2018 serán necesarios 8,6 millones de trabajadores en estas áreas (solo Internet en la nube ha creado 1,7 millones de empleos entre el 2011 y el 2015). La demanda de perfiles STEM aumentará un 14 % cada año al menos hasta el 2020. Más previsiones: la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos dice que para el 2018 de la rama STEM el 71 % del empleo se lo llevará computación; el 16 %, la ingeniería tradicional; las ciencias físicas, un el 7 %; las biociencias un 4 %; y las matemáticas, un 2 %.

El país que tenga más talento liderará la investigación global

En el 2030, el 64 % de todos los graduados del mundo en carreras científicas (y esta vez sí es universidad) serán de China e India. Estados Unidos tendrá en el 2020 (diez años antes) solo el 11 % de los titulados. Para España la cosa es peor: en el año 2000 teníamos el 3 % de los titulados, ahora solo el 2 % y para el 2030 nada más que el 0,7 %. Un dato gallego: en la universidad solo el 8,5 % de los estudiantes cursan hoy grados científico-tecnológicos.

La movilización de los gobiernos de Estados Unidos y Gran Bretaña, entre otros, intenta evitar que, como algunos se temen, las revistas científicas más importantes acaben siendo escritas en chino. Nadie duda de que el país que domine la investigación será el dueño de la economía de todo el globo.

El bajísimo número de mujeres, el talón de aquiles de STEM

En Europa, solo 3 de cada 10 científicos es mujer, que en España se convierte en un 25 % y cae al 10 % en algunas ingenierías. Instituciones de todo tipo se han puesto en marcha para promover las vocaciones STEM entre las mujeres. Curiosamente, en el conjunto de la universidad las mujeres son mayoría, un 54 % de los estudiantes son chicas, pero según el Colegio Profesional de Ingeniería en Informática de Galicia solo el 20 % de sus titulados lo son. Y el futuro no parece mejor: si el 36 % de los estudiantes gallegos de secundaria no se ve preparado para una ingeniería, el porcentaje sube al 46% en el caso de las jóvenes.

«Sen dúbida, as matemáticas son moi potentes para a comprensión do mundo; onde mires, hainas»

No ano 2004, os alumnos de novo ingreso da Facultade de Matemáticas foron 42. Este ano, o grao pechou a matrícula no terceiro prazo e ten unha ocupación do 103 %. Victoria Otero é a decana.

-¿Que se fixo nestes anos para reverter a baixa demanda?

-Os matemáticos temos feito un gran esforzo para que a sociedade coñeza o noso traballo e temos demostrado que podemos traballar en moitos sectores. Tivemos reunións a nivel nacional e decidimos que tiñamos que saír á rúa. Na facultade hai moitísima xente que fai moitísimas charlas de divulgación nos institutos: e dar a coñecer a súa utilidade.

-¿Houbo cambios nos plans de estudos?

-Actualizamos as titulacións de grao e os másteres. Hai o de secundaria, pensado para o ensino, e o que está dirixido cara á investigación, e logo o de matemática industrial, orientado á empresa. Ademais temos prácticas de empresa, que son boas para que os estudantes teñan un primeiro contacto. Pero tamén é importante que a empresa saiba que achega ter un matemático. Temos que facer un gran esforzo para amosar á empresa por que somos interesantes para elas. Agora mesmo hai matemáticos que están traballando no desenvolvemento de métodos para que as empresas melloren a produtividade e a eficacia, o que achega unha innovación e xera un valor engadido.

-As matemáticas están cada vez máis presentes na vida.

-Sen dúbida, as matemáticas son moi potentes para a compresión do mundo. Onde mires, hai matemáticas. E por outra banda, o mundo é cada vez máis tecnolóxico e hai un enorme incremento de datos, que ademais hai que analizar e as ferramentas matemáticas son moi adecuadas. Por exemplo, o fenómeno do big data, dos que hai que extraer información. Iso crea necesidade de matemáticos.

-Tamén puxeron en marcha graos simultáneos.

-As dobres titulacións o que fan é engadir o valor das matemáticas a outras especialidades. Imaxínate a onde pode chegar un físico, un informático ou un economista con formación tamén en matemáticas. Creo que esa unión con outras titulacións é fundamental, porque haberá profesionais capacitados para avanzar.

-¿Hai algunha explicación para ese descenso de demanda?

-Creo que nun determinado momento só se vía que eran necesarios uns cantos matemáticos dedicados á docencia e outros poucos centrados na investigación. Seguramente a demanda de profesorado tampouco era tan grande. Creo que puido ser iso.

-¿É boa idea que desaparezan títulos que logo poden recuperar demanda?

-Ten que haber titulados en moitas cousas. O exemplo típico é Filosofía. ¿Como non vai haber unha titulación aínda que non teña moito alumnado? Parece que estamos centrados na demanda inmediata, e non hai que centrarse tanto niso como na necesidade. Non falo xa de persoas tituladas, senón de persoas expertas en moitos campos. Non se pode perder ningún porque perderáse riqueza. Tampouco se pode empezar a sacar tanta cantidade de graduados que logo non se poidan inserir no mercado laboral. Ten que haber un equilibrio entre as dúas cousas.

La Xunta regula la prueba para que mayores de 20 años saquen el título de bachiller

Los mayores de 20 años que no hayan aprobado bachillerato pueden presentarse a un examen para la obtención del título de bachiller, que la Xunta regula con una orden publicada ayer en el DOG a partir de los cambios de la Lomce. La prueba será diferente para Ciencias y para Humanidades, y tendrá dos bloques: en el primero, Lengua Castellana, Lengua Galega, Primera Lengua Extranjera, así como Filosofía e Historia de España, y la asignatura troncal de opción (Matemáticas, Latín...); el segundo bloque para Ciencias es Biología y/o Geología y para Humanidades podrá elegir entre Griego I e II y Literatura Universal, Historia del Arte/Historia de la Filosofía.

La inscripción para el examen de acceso a FP superior será del 6 al 15 de febrero

La implantación de la Lomce incluye cambios este curso en el acceso a FP. Para acudir al ciclo de grado superior hay que estar en posesión del título de técnico (FP grado medio) o haber aprobado el bachillerato. Pero, si no se reúnen las condiciones, hay una prueba para los mayores de 19 años. Según la orden publicada ayer por la Xunta en el DOG, la inscripción debe hacerse entre el 6 y el 15 de febrero en cualquier centro público con ciclos de FP. El examen tendrá dos partes: la común, con Lingua, Lengua y Matemáticas; y la específica, con tres opciones, A (Economía da Empresa, Lengua Extranjera y Filosofía), B (Debuxo Técnico, Tecnoloxía Industrial y Física) y C (Ciencias da Terra, Química y Bioloxía).

Grado medio, en marzo

Algo parecido ocurre para acceder a la formación profesional de grado medio. Se entra directamente al aprobar la ESO, con la FP Básica o tras el curso de acceso para mayores de 17 años que carezcan de titulación. Pero hay un grupo de personas que no se incluyen en ninguna de estas opciones, y para ellos hay una prueba. Tienen que inscribirse entre los días 13 y 23 de marzo, también en cualquier centro público que ofrezca ciclos de FP. El examen de acceso tendrá tres partes: sociolingüística (Lengua, Lingua y Ciencias Sociais); matemática; y científico-técnica (Ciencias da Natureza y Tecnoloxía).