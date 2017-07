La familia media gallega gana 43.000 euros y gasta 10.000 en impuestos

Los carburantes son otro de los conceptos con mayor carga, sobre todo en Galicia

¿Quién le hace ascos a una caña de vez en cuando? Aunque no son de los que se exceden, desde luego los Bergantiños no. Cada vez que salen a tomar una, destinan a las arcas públicas algo más que el IVA. Eso es algo de lo que, a veces, no se dan cuenta. De todas formas, no es lo mismo que tomen una cerveza extralight, que una más fuerte. Solo las que tengan una graduación inferior al 1,2 % tienen cero como impuesto especial. El gravamen aplicado al resto varía, como indica el capítulo III de la ley de impuestos especiales, en función del porcentaje de alcohol y de la densidad.

