Katia Procino renunció a su cargo de concejala en Lalín

0

Facebook 0 Twitter 0

La Voz de Galicia

27/07/2017 18:25 h

La concejala de Compromiso por Lalín, Katia Procino, presentó su renuncia al cargo por razones de índole personal y laboral. Fue una marcha anunciada de la que ya se hablaba hace algo más de un año. La edila justifica su decisión explicando la creciente carga de trabajo que está asumiendo en su vida profesional y la imposibilidad de conciliar su vida laboral y familiar con sus obligaciones en el grupo de gobierno lalinense.

Indica que después de dos años de trabajo considera que ahora, en el ecuador del mandato, es el momento adecuado, para permitir también que la persona que ocupe su puesto "teña suficiente marxe de maniobra para asumir as miñas competencias e poder facer cousas importantes no tempo que queda por diante ata os vindeiros comicios".Procino resalta que su marcha como edila no va a suponer que se aparte de la vida pública apuntando que "teño intención de seguir colaborando de maneira directa e permanente tanto co goberno municipal como coa formación pola cal saín elexida como edil, CxL" y seguirá formando parte de su ejecutiva.

Procino expresó su "profundo agradecemento e rotundo apoio" al alcalde, Rafael Cuíña, a sus compañeros de CxL y al resto de los ediles que integran la corporación. La concejala tomó posesión del cargo el 13 de junio de 2015 y asumió las competencias de Comercio, Empleo y Régimen Interno, además de las de Educación unos meses. Su renuncia se hará efectiva mañana viernes en el pleno ordinario, lo que facilitará que su sustituto, José Manuel Fernández, el siguiente de la lista de CxL pueda tomar posesión en el pleno de agosto.