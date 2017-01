El ingeniero que ayudaba a parir a las vacas

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0 Email 0

El ternero aún no había nacido, pero ya sabía que el deporte ayuda mucho a la salud. Que se lo digan a él. Si no es por el grupo de ciclistas que pasaba cuando su madre lo alumbraba, hoy sería un cadáver. Una grupeta de BTT, miembros del club Caimanes de Betanzos, avanzaba por los montes de Irixoa en la mañana del domingo cuando sus miembros se pararon a presenciar el parto de una vaca. Solo por curiosidad. Pero pronto descubrieron que la operación se complicaba.

Entonces asomó el héroe de esta historia con final feliz, José Antonio Faraldo, Fari, al que media Galicia consideró temporalmente un veterinario colegiado a raíz del vídeo que se hizo viral y alcanzó incluso televisiones extranjeras. Fari comenzó a manipular el canal de parto del animal con una destreza que asombró a sus propios compañeros. Hizo así las labores del veterinario que no llegaba y, tras varios minutos de agonía, consiguió que la vaca expulsara a su hijo mientras otros ciclistas la agarraban. «El ternero solo asomaba una pata, tenía la cabeza congestionada, y entonces busqué la otra pata porque tal y como estaba el parto era imposible», relata Faraldo, de profesión ingeniero agrónomo.

-¿De dónde sale esa destreza en el parto de la vaca?

-Me crie cerca de esta casa, hice esto más de una vez.

El vídeo recoge el alivio y la euforia de todo el grupo de ciclistas en cuanto el ternerito comienza a moverse. No era para menos. Estaba sentenciado por el propio dueño, que le dio unos minutos de gracia. El ganadero ya tenía el plan preparado si la vaca seguía agonizando. «Iba deixar que morrera o becerro e logo cortarlle a cabeza cun cable para ir quitándoo a cachos desde dentro», relata Benito Purriños. Quizá por eso se afanó tanto Faraldo en sacar al ternero, porque había oído la conversación de Benito con su ayudante en la granja y luchó por evitar la escabechina. «O rapaz -continúa el ganadero en alusión a Fari- xa me axudara hai moitos anos no parto doutra vaca, non chegara o veterinario e apareceu el, que viña de festa, e salvámola».

Ayer, 24 horas después y gracias a la grabación realizada por otro de los ciclistas, Carlos Manuel G. Pedreira, varios del grupo acudieron al mismo lugar de Celas (parroquia de Mántaras, Irixoa) para posar ante la continua demanda de medios de comunicación que reclamaban inmortalizar la entrañable historia. Una historia que puso patas arriba las leyes de la cadena trófica. En Irixoa, un caimán salvó un ternero.