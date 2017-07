Las cenizas de la mujer fallecida en Culleredo fueron esparcidas en el cementerio de Feáns

0

La Voz de Galicia Alberto Mahía

07/07/2017 12:14 h

Las cenizas de Maria del Rosario ha sido esparcidas hoy en el jardín reservado a beneficencia del cementerio coruñés de Feáns. El Ayuntamiento de Culleredo se ocupó de organizar y costear la cremación de María del Rosario, pues no se ha presentado nadie reclamando su cuerpo.

María del Rosario tuvo que morir en casa y guardarlo en secreto durante siete años para dejar una huella imborrable en el número 45 de la avenida Miguel González Garcés de Culleredo. Ahora que falleció, todo el mundo habla de ella en el edificio de 15 viviendas en el que había residido con su madre antes de fallecer en el pasillo de su casa. Tenía 49 años cuando fue vista por última vez y era ese tipo de vecinas que «era como no tenerla». No le recuerdan conversaciones ni se escucha un cotilleo sobre su vida privada. «Era educada porque siempre saludaba, pero nada más que eso», dice una de sus vecinas. Tremendamente reservada, María del Rosario ya no está, pero parece que nunca haya estado.

Sin padres, sin hermanos, sin pareja, sin amistades para toda la vida, su cuerpo apareció el lunes y el jueves a última hora nadie había acudido a los juzgados o a la Guardia Civil para ocuparse de las honras fúnebres. Ni familiares ni conocidos.

Como nadie lo hizo, el Ayuntamiento de Culleredo se ocupó de organizar y costear los gastos de su cremación.