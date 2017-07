Los cuatro heridos en el accidente mortal en A Coruña evolucionan positivamente

0

La Voz de Galicia Emiliano Mouzo

A Coruña 12/07/2017 14:45 h

Los cuatro jóvenes, P. B. T., de 21 años y conductor del vehículo, J. S. C. A., de 20 y las hermanas C. O. G. P, de 20 y C. O. G. P., de 16 años de edad, heridos en el accidente mortal ocurrido en la madrugada del martes «se encuentran estables y pasaron la noche bien, dentro de la gravedad», según fuentes próximas a los lesionados.

El menor fallecido en el trágico siniestro, J. S. N. S., de 16 años, fue enterrado a las 13.20 en el cementerio municipal de San Amaro.

Sobre las causas del accidente, el equipo de Atestado de la Policía Local de A Coruña continúa con las investigaciones para esclarecer el siniestro.

El accidente ocurrió en la madrugada del martes, cuando el conductor perdió el control del coche en el que viajaban los jóvenes cuando circulaba por Alfonso Molina en dirección entrada a A Coruña. El coche chocó contra el quitamiedos, chocó contra un magnolio de grandes dimensiones y volcó.