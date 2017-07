«Llevo tres años en una residencia y voy a cambiar»

0

01/07/2017 05:00 h

Claudia Álvarez Pereiro es coruñesa y este septiembre empieza cuarto de Odontología en Santiago. Hasta ahora vivía en un piso-residencia, con la comida y la limpieza asegurada; ahora se va a un piso con varias amigas.

-¿Por qué ahora?

-Llevo tres años en la residencia, más o menos con los mismos compañeros, y este año varios se van, así que yo también me animé porque en el piso de una compañera de la facultad se quedaba una habitación libre.

-¿Qué tiene un piso que no ofrezca una residencia?

-Independencia. Como tengo muchas prácticas, a veces no llegaba a tiempo para comer, y aunque me reservaban la comida para la hora que yo necesitase, me daba rabia y comía fuera. Ahora solo dependo de mí, y no gasto dos veces, si como en la facultad, pues no hay problema.

-¿Es mejor estudiar en casa o fuera?

-Si Odontología también lo hubiese en A Coruña, igual me quedaba, pero por motivos económicos. Creo que salir es mejor, y Santiago me parece perfecto, porque no es tan lejos como otros lugares y eso te facilita las cosas.