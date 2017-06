«Mordeume no colexio; non sentín nada, pero logo mareábame»

En el momento, no sintió dolor. De hecho, Jhonatan da Silva ni siquiera se dio cuenta de que tenía dos pequeños agujeros encima del tobillo derecho, y fue su madre, Isabel, la que se percató de que algo le había pasado a su hijo. «Mordeume na pista do colexio, e no momento non sentín nada, pero despois, xa en casa, si que me mareaba e vía algo borroso», explica Jhonatan.

Alumno del CEIP Manuel Murguía, en el barrio coruñés de Feáns, Jhonatan fue mordido por una víbora áspid en algún momento entre las 12 y las 16 horas del miércoles mientras jugaba en la pista deportiva del centro. Por la tarde, su madre recabó la opinión de un experto en reptiles al que envió por correo electrónico una foto de la herida. «Díxome que me fora directa a urxencias porque era dunha víbora. Eu xa o sospeitaba porque vivín un tempo en Villablino, León, e alí hai moitísimas».

En el Materno Infantil de A Coruña le dieron «o antídoto para a mordedura da víbora áspid, e corticoides, porque é asmático. E ao saír do centro coa alta [ayer al mediodía], antihistamínicos», explica su madre. Y apostilla Jhonatan: «Dixéronme que ao principio tivese coidado». El chico se encuentra muy bien y hoy participará en la fiesta de fin de curso del colegio, en la que tendrá que «cantar un rap».

El niño no parece angustiado por lo sucedido, y dice que volverá al colegio «con normalidade», pero sí que llama la atención sobre un hecho importante: «Varios alumnos xa víramos outra víbora o pasado venres, e o contamos». «Pero ninguén lle deu valor, pensando que eran cousas de nenos», agrega Isabel.

La serpiente que vieron los críos el viernes debía de ser «máis pequena» que la que le mordió. «Pola distancia entre os dentes, seguramente a do mércores tería uns 70 centímetros», apunta Isabel, que explica también los motivos por los que la mordedura no le generó un problema grave a su hijo. «No hospital nos comentaron que, como Jhonatan é un rapaz grande, o veleno fíxolle o efecto que lle faría a un adulto. Se fora un crío máis pequeno sería moito máis grave». Además, la víbora inoculó, «segundo as análises, uns 30 miligramos de veleno, cando o normal é 60, probablemente porque xa mordera antes e non tivo tempo de recuperarse».

Operarios del Ayuntamiento coruñés recorrían en la tarde de ayer el colegio para tratar de localizar al reptil. Pero la tarea «no es sencilla», comenta Rubén Annicchiarico, jefe de estudios del colegio, porque este centro «está rodeado de monte». «Hablamos con Conservación da Natureza y con el Centro de Recuperación de Fauna de Oleiros, y en los dos nos dijeron lo mismo, que es muy complicado localizar el nido», que puede estar en cualquier lugar del campo.

Mientras, Isabel, tan tranquila como su hijo, considera que «non é culpa de ninguén, pero agora que se sabe que hai víboras, debería revisarse ben o centro para que non pase máis».