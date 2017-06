El mar se llevará en San Juan la basura que no recojan los vecinos

San Xoán e o futuro do planeta Manuel Soto

Osétimo continente, a gran illa de plástico, emerxeu do Pacífico a modo de aviso. Dimensións e paisaxes espectaculares para chamar a atención sobre aspectos ordinarios do noso día a día: a bolsa da compra, o envoltorio do bocadillo, o tapón da botella ou o bastonciño de limpar os ouvidos. Pouco conscientes deste estilo de vida, estes e outros produtos de usar e tirar acaban no mar.

