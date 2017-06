67.000 escolares gallegos afectados por el incumplimiento de servicios mínimos en la huelga de autobuses

0

Facebook 0 Twitter 0

La Voz de Galicia Pablo González

Redacción 20/06/2017 13:16 h

Los sindicatos que convocaron la huelga de autobuses -UGT, CC.OO. y CIG- cifran en un 95 % el seguimiento de los paros durante la primera jornada de una protesta que de momento es indefinida y que tendrá lugar todos los martes y miércoles. Mientras, la Xunta acusa a las centrales de incumplir los servicios mínimos, fijados en un 40 % en las líneas regulares y en el 100 % en las escolares. Unos 67.000 escolares gallegos se han visto afectados por el incumplimiento de servicios mínimos. El 65 % de estos no se ha llevado a cabo.

Fuentes de la Consellería de Infraestruturas destacan que hubo incumplimientos en el transporte escolar.La huelga se está desarrollando sin incidentes reseñables, después de que los sindicatos y la patronal plantaran a la Xunta en la mesa de negociación por intentar dialogar por separado con ambos, que rechazan el nuevo plan de transporte.

En la estación de autobuses de A Coruña, por ejemplo, los autobuses de larga distancia que se dirigían a lugares fuera de Galicia, a los que en teoría no debería afectar el paro, no pudieron salir. Fuentes de Alsa explicaron que no pudieron atender los servicios mínimos. Los autobuses que llegaban de fuera de Galicia tampoco pudieron acceder a la estación por los piquetes, así que tuvieron que apear a sus clientes en las proximidades de la terminal. Todos estos factores provocaron retrasos en varias líneas y las quejas de usuarios como Ana Fernández, que llegaba tarde a una reunión a la que venía desde Ponferrada. «Quiero que quede constancia de la queja por escrito, porque los españoles somos muy de protestar solo de boquilla», dice.

En Santiago de Compostela, el Concello ha denunciado el «incumplimiento» de los servicios mínimos previstos. Según ha afirmado el alcalde Martiño Noriega, «hasta las diez de la mañana parece ser que no salió ningún autobús, excepto uno». El regidor «ha lamentado las molestias». Según Noriega, «estos hechos forman parte de las dinámicas del proceso de huelga».

. Más información aquí.

La huelga de transporte tiene paralizado el viaje por carretera desde A Coruña La huelga de transporte tiene paralizado el viaje por carretera desde A Coruña Emiliano Mouzo

La estación de autobuses de A Coruña está completamente paralizada. Hay piquetes y presencia policial. Ni tan siquiera se respetaron los servicios mínimos. El paro también afecta a los colegios. Uno de los pocos buses que llegó a la estación fue el procedente de Melide. Los piquetes reprendieron al conductor y le dijeron que aparcase el vehículo, impidiendo su salida.

En A Mariña también hay servicios mínimos. Aquí puedes consultar toda la información al respecto.

Las primeras horas de este jornada de huelga en Pontevedra se están viviendo con tranquilidad. De la estación del Lérez únicamente salió, escoltado por la Guardia Civil, el autocar de la prisión de A Lama. Más información en este enlace.

Entre otras pequeñas incidencias, la huelga de autobuses en Ourense ha obligado a aplazar un viaje de un grupo del Imserso.

El seguimiento de la huelga de autobuses alcanzó el 100% en la estación de Lugo.