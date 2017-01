Ferreiro se suma a Lores y liga los presupuestos de A Coruña a una moción de confianza

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0 Email 0

El gobierno local de Pontevedra, que dirige Miguel Anxo Fernández Lores (BNG), evitó en el último momento someterse a una moción de confianza. Cuando ya había anunciado esta medida ante la imposibilidad de aprobar los presupuestos, llegó a un acuerdo con la Marea que le permitió sacar adelante las cuentas para este año. Hoy mismo la corporación de Pontevedra, salvo sorpresa de última hora, aprobará definitivamente el documento económico. El alcalde de A Coruña, Xulio Ferreiro (Marea Atlántica) decidía ayer seguir los pasos de Lores y vincular los presupuestos a una moción de confianza.

Tras haber alcanzado horas antes un principio de acuerdo con el PSOE, el gobierno en minoría de Ferreiro renunciaba ayer a ese pacto. Aunque desde el gobierno local justificaban la ruptura por que las cifras correspondientes a las partidas que podría manejar el PSOE no coincidían, posiblemente detrás de su decisión esté su voluntad de mantener su veto a Mar Barcón, la anterior portavoz socialista, que había sido designada por su grupo para coordinar uno de los proyectos incluidos en el presupuesto.

La consecuencia es que el alcalde de A Coruña se someterá a una moción de confianza en una fecha todavía por determinar. Si el pleno le otorga esa confianza, logrará aprobar los presupuestos de forma automática; si no es así, la oposición tendría la opción de presentar una moción de censura y, si esto no ocurre o si esta no prospera, las cuentas municipales se aprobarían igualmente.

De las siete grandes ciudades, solo Vigo -única con un gobierno en mayoría absoluta- y Pontevedra han conseguido aprobar sus cuentas. A Coruña ha decidido ya condicionarlas a una moción de confianza, y Ferrol, Lugo, Ourense y Santiago están todavía preparando el documento o negociando con los grupos para conseguir apoyos.

En el caso de Ferrol, y también en Lalín, donde gobiernan, respectivamente, Ferrol en Común y Compromiso por Galicia, han abierto la puerta a una moción de confianza en caso de que no se consiga un acuerdo. El alcalde de Santiago, Martiño Noriega (Compostela Aberta) confiaba en que el acuerdo de Pontevedra le abriese las puertas a un acuerdo con el BNG, pero siguen las negociaciones. Entre los 30 municipios más poblados solo diez han aprobado sus presupuestos, cuatro de forma definitiva y provisionalmente los otros seis.

Un mes para aprobar las cuentas o dejar la alcaldía

La moción de confianza es un recurso que prevé la ley para desbloquear la toma de decisiones de trascendencia, fundamentalmente los presupuestos. En caso de que estos no se aprueben, y salvo en el último año de mandato, el alcalde puede someterse a una moción de confianza. Esta se entenderá otorgada si en un mes no se presenta una moción de censura o si, presentada esta, no prospera. El presupuesto queda aprobado.