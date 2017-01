250 jóvenes pagaron 10.000 euros por una fiesta que no se celebró

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0 Email 0

Jóvenes de varios colegios de A Coruña se llevaron este madrugada un chasco monumental cuando se presentaron en el local que había alquilado para su fiesta de fin de año y comprobaron que la sala, Leclub, estaba cerrada.

En total fueron 250 los estudiantes que se quedaron sin celebración, después de haber pagado 40 euros cada uno, es decir, 10.000 euros en total. La cita la habían comenzado a preparar hace unos meses, fijando entonces el aforo máximo y los detalles, incluyendo horarios, barra libre y música. Los menores incluso habían aportado una autorización firmada por sus padres para participar.

Todo estaba listo y un contrato firmado, cuenta una madre, pero nadie se presentó a abrir el local. Los afectados tuvieron que buscarse alternativas sobre la marcha en una noche en la que muchos locales estaban llenos. Muchos se volvieron a casa sintiéndose estafados.Nadie les respondió en ninguno de los teléfonos de contacto que tenían. El dueño del local, Rubén Antelo, explica que con él habló hace meses un intermediario, y que esa persona le pidió el local para fin de año por un alquiler de 1.200 euros. Antelo explica que le aclaró entonces que no podrían acceder menores. El hostelero indica que esa persona, llamada Andrés, finalmente no le pagó el alquiler ni ninguna otra cantidad, por lo que no abrió el establecimiento.