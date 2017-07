El detenido por los incendios de Fisterra admite su autoría e ingresa en prisión

0

La Voz de Galicia j. v. lado

cee / la voz 29/07/2017 05:00 h

Juan Domínguez Senlle, un vecino de Sardiñeiro (Fisterra) nacido en 1956 ingresó este viernes en la prisión de Teixeiro después de prestar declaración en los Juzgados de Corcubión y reconocer ante el Seprona de la Guardia Civil, una vez que le mostraron las pruebas incriminatorias, que fue el autor de los incendios ocurridos en esta parroquia fisterrana en agosto del año pasado. Unos fuegos que desataron la alarma entre el vecindario porque aunque quemaron únicamente una pequeña extensión de arbolado las llamas llegaron a estar a menos de 50 metros de las viviendas e incluso hubo residentes que tuvieron que ser desalojados con problemas respiratorios.

Domínguez Senlle ya había sido detenido en el 2014 como presunto responsable de otros siete incendios en la misma zona. Sin embargo, fuentes vecinales afirman que no se trata, para nada, de una persona violenta o conflictiva por otros motivos distintos a este. Aunque no consta que sufra trastorno alguno, estos vecinos creen que su actuación responde a un deseo de llamar la atención con el despliegue de medios aéreos y terrestres que realizan los equipos de extinción cuando se producen incendios en entornos como este próximos a viviendas habitadas.

De hecho señalan que el implicado es un marinero muy trabajador y apreciado entre los armadores por su valía hasta el punto de que es muy raro que no encuentre embarque para el Gran Sol, la zona en la que faena habitualmente. Además, destacan que estos incidentes coinciden precisamente con épocas en las que se encontraba sin empleo en el mar. «Eu penso que se viu sen traballo nunha época mala que houbo no mar e deulle por aí», explica un vecino que lo conoce bien, aunque no justifica lo que hizo, más que nada porque puso el pueblo en serio peligro.

Además, un vecino de Ourense también fue detenido ayer por la autoría de tres fuegos registrados entre los meses de septiembre y octubre en el concello de Carballeda, informa Luis Díaz.