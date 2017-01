Multan a un joven por ir en bici por el arcén en sentido contrario y manipulando un móvil

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0 Email 0

Agentes de la Guardia Civil de Tráfico de Corcubión sancionaron a un joven por circular con una bicicleta por el arcén, en sentido contrario y manipulando un dispositivo móvil.

Los hechos sucedieron sobre la una menos cuarto de la tarde de este pasado martes. En concreto, a la altura del kilómetro 11,700 de la AC-445, que enlaza los términos municipales de Cee y Fisterra. La patrulla realizaba labores de vigilancia cuando repararon en un ciclista a los mandos de una bicicleta tipo BMX (similar a las empleadas para hacer piruetas). Según consta en la denuncia, el presunto infractor, I.?R.?L., de 20 años y residente en Fisterra, conducía «de forma negligente, creando una situación de riesgo o peligro para sí mismo, los demás ocupantes del vehículo [viajaba solo] o el resto de los usuarios de la vía». El escrito añade: «Circula en bicicleta manipulando un teléfono móvil por el borde izquierdo de la calzada, en relación con el sentido de su marcha, por el arcén».

Por estos hechos, los agentes le notificaron una sanción de 200 euros (que será de 100 si abona la multa antes del 30 de este mes) por incumplir el Código de Circulación. Esta sanción no conlleva la retirada de puntos, ya que se trata de un vehículo sin matrícula.

En Tráfico reconocieron ayer que este tipo de sanciones no son muy habituales. De hecho, en la Costa da Morte creen que se trata de las primeras de este tipo. Eso sí, en Tráfico defienden la medida adoptada por los agentes de Corcubión: «Que no sea habitual sancionar a un ciclista no quiere decir que no se tenga que hacer. Este joven circulaba por un arcén, en sentido contrario a la marcha del resto de los usuarios de la vía y manipulando un teléfono móvil». Y añadieron: «Entendemos que esa persona pone en riesgo su vida y la del resto de los conductores».