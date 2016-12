Buscan a un hombre de 81 años desaparecido en Carballo

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0 Email 0

José Lamas Muiño tiene 81 años y falta desde su casa de A Espanadeira, en Entrecruces (Carballo) desde el pasado viernes por la tarde, según explica su sobrina. Salió a acompañar a unos familiares y ya no regresó. Camina mucho habitualmente y no tiene problemas de memoria. Solamente una ligera cojera. Familia y vecinos lo buscan y para hoy a las dos de la tarde han organizado una nueva búsqueda, a la que se sumará una patrulla de la Policía Local carballesa. José vive en A Espanadeira con su mujer, su hija y su yerno. Según explica su sobrina, sale a caminar frecuentemente, por lo que era habitual que tardase una o dos horas. Sin embargo, al ver que llegaba la noche del viernes y no volvía a casa, comenzaron a preocuparse. Alertaron a las fuerza de seguridad y, el viernes, acudió Protección Civil. Ayer, dos agentes de la Guardia Civil. Con dos noches fuera de casa, los ánimos de la familia decaen, por lo que solicitan ayuda en caso de que alguien pueda verlo. Creen que pudo haberse desorientado. En estos momentos se encuentran en la zona Protección Civil, una patrulla de la Policía Local y agentes de la Guardia Civil. Por ahora no se ha hallado ningún rastro y se espera que el operativo continúe hasta las cinco y media o seis de la tarde, que es cuando comienza a oscurecer.