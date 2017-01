El bebé localizado en Lousame pudo haber nacido en una vivienda de Ames

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0 Email 0

El hilo seguido para esclarecer el origen, las circunstancias en las que falleció y cómo, posteriormente, fue localizado muerto un bebé de unos siete meses en la planta de basura que hay en el municipio coruñés de Lousame, sigue avanzando gracias a las pistas e indicios que manejan los responsables del caso. El trabajo de campo realizado hasta el momento -incompleto mientras la Policía Judicial de la Guardia Civil de Noia no reciba los resultados de las pruebas forenses- permite ubicar el origen de la criatura en el concello de Ames, y concretamente en la zona de Milladoiro, que es donde se cree que pudo haber sido arrojado a un contenedor. Además, el bebé se cree que es de origen sudamericano, presunción que, en el caso de Milladoiro, resulta creíble para la Guardia Civil por la numerosa comunidad hispana que está asentada en Milladoiro.

La segunda suposición que sigue cogiendo forma a medida que pasan los días -la criatura fue localizada el martes en una cinta de clasificación de residuos por varias trabajadoras- es que el bebé no habría llegado al mundo en un hospital, y sí en alguna vivienda particular y sin ningún tipo de control clínico. Una situación que, atendiendo a la tesis que manejan los investigadores, podría tener su razón de ser en que se trataba de un embarazo no deseado.

Lo que está por constatarse todavía, y para eso habrá que esperar a los resultados de la autopsia y una segunda prueba solicitada al forense, es si la criatura nació muerta, ya que, de no ser así, la Guardia Civil estaría investigando un infanticidio.

Cordón umbilical

El hecho de que el ombligo del cuerpo localizado presentara cortes que no son propios de un parto en hospital hace que se barajen dos opciones: la primera es que esas señales fuesen provocadas mientras el bebé estuvo en el camión de basura o en cualquiera de las máquinas que tratan residuos en el citado recinto. La otra vía que se baraja es que dichos cortes sean una prueba más de que la criatura llegó al mundo en el contexto de un parto doméstico con utensilios no profesionales y, mucho menos, en unas condiciones mínimas de higiene.