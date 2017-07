La UCO consiguió desbloquear el teléfono de Diana Quer

0

Ribeira 05/07/2017 17:43 h

Después de meses de trabajo, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha conseguido desbloquear el teléfono de Diana Quer, dispositivo que fue encontrado por un mariscador en la ría de Arousa, a la altura del puente de Taragoña. Así se lo hicieron saber los propios profesionales a la familia de la desaparecida. Según transcendió, en los trabajos participaron los propios agentes, que contaron con la colaboración de una empresa de informática israelí, que se encargó de preparar un software para descifrar la clave. Con la información que logre recabar, la UCO se encargará de presentar un informe ante el juez, lo que podría dar pie a una reapertura del caso.

Esto podría dar un vuelco al caso Diana Quer, que lleva sin avanzar, al menos de forma pública desde hace meses. A principios de junio, la madre de la joven, Diana López-Pinel, desvelaba que «alguien intentó desbloquear hasta siete veces el móvil de Diana. Y eso no me gusta nada porque puede significar que ella iba inconsciente o no iba en el coche». No es la primera vez que se habla de las dificultades para acceder al contenido del teléfono móvil aparecido en el mar, bajo el puente de Taragoña, dos meses después de la desaparición de la joven. Sin embargo, no había trascendido que alguien desconocido había intentado desbloquear la contraseña del móvil para poder acceder el contenido del dispositivo. Ese dato fue revelado por la madre de Diana en un programa especial emitido por Antena 3 inmediatamente después de otro sobre el caso Asunta.

«Jamás imaginé que aquel beso que nos dimos sería el último» josé manuel pan Antena 3 Antena 3 emitió un especial sobre Diana Quer con entrevistas a sus padres «Jamás imaginé que aquel beso que nos dimos sería el último». Diana López-Pinel, la madre de la joven madrileña que desapareció en A Pobra do Caramiñal el pasado mes de agosto, se mostró desolada en sus intervenciones en el programa especial titulado Los silencios de Diana, que Antena 3 emitió justo después de Lo que la verdad esconde, la serie documental de tres capítulos sobre el caso Asunta. La noche prometía, pero sobre Diana Quer apenas se aportaron aspectos novedosos. Solo sorprendió la revelación de la madre de Diana sobre los siete intentos de desbloqueo del móvil de Diana por parte de alguien que lo tuvo en su mano antes de ser lanzado a la ría. El resto fueron opiniones de especialistas y de periodistas de la propia cadena que ya se habían escuchado en anteriores programas a lo largo de los meses transcurridos desde la desaparición de la joven. Seguir leyendo

Durante estos meses la Guardia Civil no ha dejado de investigar la extraña desaparición de la joven, a la que se le perdió la vista hace casi un año. Indagando sobre su posible paradero y cotejando las miles de llamadas que situaban a Diana Quer en múltiples lugares. Diana Quer ha sido vista desde su desaparición en tantas localidades de España o Europa, y en tan dispares situaciones, que la Guardia Civil empezó a filtrar algunas de las llamadas telefónicas que recibía de ciudadanos que aseguraban habérsela cruzado.

En Galicia, el caso más sonado, se dio en Lugo, aunque también hubo alguien que juró y perjuró habérsela cruzado caminando por un paseo marítimo de Alicante en compañía de un conocido cantante de orquesta. Pero la realidad, en lo referido a este caso, demuestra que nadie ha podido aportar los datos necesarios para dar con su paradero. Ni tan siquiera los testigos voluntarios que, a las tres semanas de producir la ausencia, declararon ante la Guardia Civil que la habían visto en compañía de hombres de dudosa reputación en el puerto de Taragoña (Rianxo), acabaron llevando a los agentes a ninguna parte.

248 días investigando, sin éxito, la desaparición de Diana Quer Javier Romero Se cumplen ocho meses de la desaparición de Diana Quer Ocho meses sin Diana Quer que coinciden con el archivo provisional de su causa esta semana Atlas La ausencia de la joven puso en el punto de mira a diferentes personas con perfiles opuestos entre sí Los más de 200 testimonios recogidos por la Guardia Civil, en el contexto de la investigación por la desaparición de Diana Quer, pusieron en el punto de mira a numerosos individuos sin relación entre ellos y con perfiles opuestos. Finalmente, y tras 248 días transcurridos desde que la joven madrileña fue vista por última vez, el 22 de agosto del 2016, la criba cercó a tres individuos, también sin relación entre sí, como los presuntos culpables de lo ocurrido. Finalmente, y ante la falta de pruebas incriminatorias, el caso ha tomado otro rumbo para explotar nuevas líneas que permitan, finalmente, tener argumentos de peso para dejar atrás las conjeturas y dar paso a las acusaciones concretas. Seguir leyendo

