El policía que salvó a un hombre de ahogarse: «La gente se asustó. Se veía que él se asfixiaba»

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0 Email 0

Actuó casi instintivamente, y eso que inicialmente no las tenía todas consigo. Juan Fresco Otero, agente de la Comisaría de Pontevedra aunque con domicilio en Meis, disfrutaba este sábado de la cena de Navidad en el restaurante A Casa da Oliva cuando se percató de que, en una mesa cercana, uno de los comensales se acababa de atragantar con un trozo de carne. «La gente empezó a asustarse porque no respiraba. Estaba ya incorporado, estaba pidiendo ayuda y se veía que se asfixiaba».

«Empiezas a ver la reacción de la gente y te sale», explica, al tiempo que reconoce que su intervención realizándole la maniobra de Heimlich «fue muy rápida». «Tuve la suerte de estar a su lado, porque prácticamente estaba a mi espalda». «Fue cuestión de segundos, de recordar algo de lo que aprendiste y llevarlo a cabo. Salió bien», indica Fresco Otero, al tiempo que precisa que, en principio, no fue necesario requerir asistencia sanitaria.

Eso sí, confiesa que, en un primer momento, le asaltaron las dudas sobre si sería capaz de poner en práctica esta técnica de primeros auxilios. Y es que el afectado, «más fuerte que yo era. Por eso me vi un poco apurado. Pensaba que no iba a ser capaz porque no lo abarcaba bien».

Finalmente logró acomodarse y abrazarlo por detrás para, acto seguido, realizarle «tres, cuatro, cinco [presiones]... No lo sé exactamente. Hasta que levantó la mano, empezó a respirar y dijo que parara». Con la respiración recuperada, el joven se lo agradeció efusivamente, y también recibió la felicitación de un reconocido médico pontevedrés ya jubilado que estaba en el restaurante. Es la primera vez que Juan Fresco tiene que realizar una maniobra que aprendió en la Academia de Policía. «No creo que tenga muchas más oportunidades de hacerlo. Es algo que nunca crees que te vaya a pasar y, al final, sale bien. Nunca la habías hecho y sale bien», concluye.