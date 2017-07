Heridos una madre y su bebé al volcar el coche en el que viajaban

0

La Voz de Galicia M. Alfonso

Ribadumia / La Voz 09/07/2017 13:48 h

Un vehículo se salió ayer de la calzada, colisionó contra otro que estaba estacionado y volcó. En su interior iban una madre y su bebé, de apenas un año de edad. Ayudados por los vecinos que salieron de sus casas al sentir el impacto, consiguieron salir del coche, que quedó en el medio de la calzada y apoyado sobre el techo. Al lugar se desplazaron efectivos de Bombeiros do Salnés y de Protección Civil de Ribadumia, aunque al final no tuvieron que excarcelar a los accidentados. Estuvo también Tráfico, que tuvo que cortar uno de los carriles de circulación hasta que el vehículo siniestrado fue retirado. Los hechos tuvieron lugar en la carretera de Ribadumia a Barrantes, a la altura de la parroquia de Leiro. Tanto la madre como su hijo fueron derivados al Hospital do Salnés por una ambulancia del 061.