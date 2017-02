«National Geographic» sitúa a la playa de As Catedrais entre las 21 mejores del mundo

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0 Email 0

National Geographic también encumbra a la playa de As Catedrais, uno de los iconos turísticos de Galicia. Lo ha hecho al incluirla en su clasificación de las 21 mejores playas del mundo, por su calidad y singularidad. As Catedrais comparte protagonismo con otras maravillas geológicas como Playa del Amor (México); Anse Source d’Argent (Seychelles); Shell Beach (Australia); Playa de Bowman (Florida, Estados Unidos); Lazy Beach (Camboya), o One Foot Island (Islas Cook).

Por otro lado, el Consello da Xunta aprobó ayer la cesión de la titularidad de la carretera entre os Castros y As Catedrais al Concello de Ribadeo, culminando el proceso que inició la Diputación a petición del Concello.